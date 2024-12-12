Murat Kurum CHP'li vekilin Ergene'den getirdiği pis suyu fırlattı

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde 'Ergene' tartışması yaşandı.

CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un komisyondaki bütçe görüşmelerine İzmir Körfezi'nden su getirmesine karşılık bugün Meclis'teki bütçe görüşmelerine Ergene Nehri'nin suyunu getirdi.

"BEN BU SULARI BAKAN'A VERECEĞİM" DEDİ ORTALIK KARIŞTI"

İlhami Özcan Aygün, konuşmasında yanında getirdiği suları ve kozalağı göstererek, şunları söyledi:

"Kazdağları oldu Boz dağları. Sayın Bakan, bunlar Kazdağları'nda katledilen ağaçlar. Danıştay 4. Dairesi'nde daha dava sürerken Kazdağları'nda bugün itibarıyla 1 milyona ilişkin ağacı katlettiniz. Normal bir vatandaş gidip ormandan bir ağaç kesse yargı onun bütün aletlerine el koyarken Cengiz'e geldiği zaman yok. 685 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 1 milyon ağaç orada katlediliyor. Türkiye'nin dört bir yanında Cengiz katliam yapıyor ama bakanlık da Saray da uyuyor. Her şey mi Cengiz'e ya? Ülkenin bütün kaynakları Cengiz'e.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ortalığı boş bulmuşsunuz ve İzmir Körfezi'nden su getirmişsiniz. Ben de size Ergene'den getirdim. Ergene Nehri için dönemin Başbakanı Erdoğan dedi ki; 'Bebek oyuncağı, Ergene Nehri'ni temizleyeceğiz'. Yıl 2024, Ergene Nehri bu. Bakanlık eline yüzüne bulaştırdı. Kaynakları heba ettiniz. Benim bölgemde, Trakya'da insanlar kanserden ölüyor. Siz gelmişsiniz burada seçilmiş milletvekillerine hakaret ediyorsunuz. Bu su da Marmara Denizinden. Müsilaj devam ediyor."

"Ben bu suları Bakan'a vereceğim" ifadesini kullanarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un oturduğu yere doğru ilerleyen Aygün'ün masaya bıraktığı suyu Murat Kurum elinin tersiyle itti. AKP milletvekilleri, set oluşturarak Aygün'ü engellemeye çalıştı.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Bu esnada AKP'liler ile CHP'li milletvekilleri de yerlerinden kalkarak tartışmalara katıldı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, uyarılarına rağmen tartışmanın uzaması sonrası birleşime 20 dakika ara verdi.

KARGO İLE GÖNDERECEK

Öte yandan İlhami Özcan Aygün, yanında getirdiği suları ve kozalağı kargoyla Murat Kurum'a göndereceğini söyledi.

KURUM KOMİSYONA İZMİR KÖRFEZİ'NDEN SU GETİRMİŞTİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 8 Kasım tarihindeki i Plan ve Bütçe Komisyonu'na Murat Kurum İzmir Körfezi'nden getirdiği kirli suyu getirmişti. Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, 'Bir zahmet temizlesinler' ifadelerini kullanmıştı.

Kurum komisyonda gerçekleştirdiği konuşmada, "Bu suyu İzmir körfezindeki oradaki kirliliği görmekten imtina eden, bu acı tablo karşısında tek bir açıklama dahi yapmayan siyasilere deniz kirliliğini daha iyi anlatmak için getirdik. Artık İzmir körfezimizde büyük bir çevre felaketi yaşandığını, körfezin içindeki tüm canlılarla birlikte can çekiştiğini, her saat başı binlerce balığın öldüğünü görmenin vakti gelmiş, hatta geçmiştir. Millet önünde soruyorum şu kirliliğin olduğu bir denizde balıklar yaşayabilir mi? Bu kokunun olduğu bir denizin kıyısında İzmirliler rahatça hayat sürebilir mi? Atık su kaynaklı amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazladır. Bu şen içindeki oksijen miktarı sıfırdır, sıfır" demişti.