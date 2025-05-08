Murat Kurum İstanbul’da risk altındaki bina sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde tutuklu olduğu için yerine İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın olduğu 39 ilçenin belediye başkanlarının davet edildiği İstanbul Valiliği’nde konuşma gerçekleştirdi.

"1,5 MİLYON BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN 600 BİNİNİN ACİLEN DÖNÜŞMESİ GEREKİYOR"

Murat Kurum, İstanbul’da risk altındaki 1,5 milyon bağımsız bölümün 600 bininin acilen dönüşmesi gerektiğinin altını çizerken, belediyelere kentsel dönüşüm için destek çağrısında bulundu.

Kurum, "Yarısı Bizden Kampanyası ile konut dönüşüm desteğinin 1 milyon 875 bin TL’ye, iş yeri dönüşüm desteğinin 1 milyon TL’ye yükseltilmesi, alan bazlı büyük dönüşümlerde TOKİ ve Emlak Konut GYO’nun devreye girip inşa sürecini üstlenmesi gibi birçok kolaylığı vatandaşların hizmetine sunduk. Yarısı Bizden Kampanyası’nı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yürütüyor. Kampanyanın ilk ve en önemli adımını oluşturan talep toplama ve başvuru süreçleri ise belediyeler üzerinden yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

"TEK VÜCUT OLUP İSTANBULUMUZU BİRLİKTE DÖNÜŞTÜRELİM"

"İstanbul'da bir deprem bekleniyor" diyen Kurum, "Hepimiz masanın bir tarafından tutup İstanbul'u dönüştürmek zorundayız. Tüm afet bölgelerinde nasıl tek vücut olduysak burada da tek vücut olup İstanbulumuzu birlikte dönüştürelim" dedi.