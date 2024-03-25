Murat Kurum: İstanbul’u depreme hazırlıklı hale getirmek zorundayız

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar’da düzenlenen ‘Kahramanmaraşlılar İle Sahur Sofrası’ programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, “Kahramanmaraş’ımızın acısını hala yüreğimizde, kalbimizin bir köşesinde hissediyoruz. Millet olarak gece yarısı gelen asrın felaketinde 6 Şubat’ta hep birlikte sarsıldık. Asrın felaketi bizden çok şeyi alıp götürdü. Devletimiz ilk andan itibaren bir seferberlik ruhuyla hareket etti." dedi.

11 ilimizde ki 14 milyon vatandaşımız için hep birlikte tek yürek olduk. Devletimiz sabahın erken saatlerinden itibaren 11 ilimiz için gece gündüz çalıştı. Devlet ve millet nasıl bir olurmuş, 85 milyon nasıl tek yürek olurmuş tüm dünyaya gösterdik. Bu illerde depremden hasar görmüş neresi varsa gidip tespit ettik. 11 ilde 3 ayda 180 bin konutun inşaatını başlattık. O zaman bize siz bunları yapamazsınız, siz bu inşaatları yapacak kaynağı bulamazsınız dediler. Depremzede kardeşlerimize ağız dolusu hakaret ettiler. Tercihlerinden dolayı depremzede kardeşlerimizi ötekileştirdiler. Biz depremzede kardeşlerimizle el ele verip 11 ilimizi ayağa kaldırmak için çalıştık. Şubat ayında 46 bin, geçtiğimiz hafta 30 bin olmak üzere 76 bin konutun bir yıl gibi kısa bir sürede anahtarlarını teslim ettik. Ardından başlattığımız 307 bin konutumuzu etap etap bitireceğiz. 11 ilimizin ayağa kalkması için çalışmalarımızı oradaki kardeşlerimizin yüzü gülene kadar devam ettireceğiz” dedi.

"İSTANBUL’U DEPREME HAZIRLIKLI HALE GETİRMEK ZORUNDAYIZ"

İBB Başkan Adayı Kurum, “Yeni acılar yaşamak istemiyoruz. Başka evlatlarımızı, yavrularımızı toprağa vermek istemiyoruz. İstanbul’a hizmet etmek için yola çıktığımız ilk günden itibaren şunu söyledik: İstanbul’u depreme hazırlıklı hale getirmek zorundayız. İstanbul’u afetlere karşı daha dirençli hale getirmek, olası bir depremi en az hasarla atlatabilmek için tüm planlarımızı uygulayacağız. İstanbul’da daha önce nasıl 80 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettiysek, 39 ilçemizde 173 bin konutumuzun dönüşümünü nasıl başlatmışsak şimdi de 650 bin konutumuzu ‘Ne gerek var’ diyenlere rağmen dönüştüreceğiz. Biz İstanbul’u depreme karşı hazırlıklı hale getireceğiz dediğimizde CHP’li belediye başkanı bunların sapılmasına gerek yok diyor. Onların anlayışını geçtiğimiz 5 yılda gördük. İstanbulluların, annelerimizin, evlatlarımızın, ailelerimizin evlerinde huzurla ve güvenle yaşaması için biz canla başla çalışacağız. Yine İstanbul’un bir diğer büyük sorunu olan trafik sorunu ile ilgili kararlı adımları atacağız. Yeni metro hatlarıyla, yeni tüneller, yeni otoparklar, yeni yollar yaparak vatandaşımızın İstanbul’da yaşamasını güvenli hale getireceğiz. Trafik sorununu kökten çözeceğiz” diye konuştu.