Murat Kurum: Ramazan ayında Gazze'de saldırılar dursun

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ramazan ayının ilk gününde engellilerle bir araya gelerek Engelsiz Gönüller İftar Programı'na katıldı. İftar öncesi konuşan Kurum Gazze'deki saldırılar için "Dursun artık" mesajı verdi.

"GAZZE'DE HUKUKSUZLUK DURSUN"

Kurum, "Bu Ramazan ayında istiyoruz ki Gazze insanlığın yarası değil ki sevinci olsun. Biz istiyoruz ki Gazze insanlığın acısı değil umudu olsun ve Gazze'de hukuksuzluk dursun. Gazze'de acımasız insanlık dışı saldırılar dursun abluka artık son bulsun." dedi.



Kurum, engelli vatandaşlar için İstanbul'un çile ve eziyete dönüştüğünü de ifadelerine ekledi.

"OTİZİMLİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN EĞİTİM BAKIM VE GELİŞİM HİZMETLERİ VERECEĞİZ"

Ayrıca İstanbul'a 10 Engelsiz Yaşam Merkezi açılacağını da belirten Kurum, "Her gün görüyoruz. Kullandığınız asansörler çalışmıyor. Otobüsteki metrobüsteki engelli rampaları çalışmıyor metrolarda yürüyen merdivenler bakımsızlıktan dolayı çalışmıyor. Kaldırımlarda engelli kardeşlerimiz için ayrılan alanlar işgal edilmiş durumda bu yüzden biz sizleri uğraştıran değil ulaştıran bir istanbul vaadediyoruz. İstanbulumuza 10 yeni engelsiz yaşam merkezimizi hızla açacağız. Otizimli kardeşlerimiz için eğitim bakım ve gelişim hizmetleri vereceğiz. İki otizm merkezini Anadolu ve Avrupa Yakası'na inşallah hızlı bir şekilde inşa edeceğiz. Engelli kardeşlerim şehrin her imkanından eşit bir şekilde faydalanacak." açıklamalarını yaptı.