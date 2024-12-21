Murat Kurum şehir şehir açıkladı: Kentsel dönüşüme verilecek yeni kira destekleri belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira desteğinin artırıldığını duyurdu.

İSTANBUL'DA KİRA DESTEĞİ 8 BİN TL'YE ÇIKTI

Kurum açıklamasında, evi dönüşüme giren vatandaşlara verilen kira desteğinin İstanbul'da 5 bin 500 liradan 8 bin liraya kadar çıkarıldığını açıkladı.

Kurum açıklamasında, il il verilecek kira destekleri için şunları söyledi:

Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul’umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.