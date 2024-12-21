Murat Kurum şehir şehir açıkladı: Kentsel dönüşüme verilecek yeni kira destekleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Murat Kurum şehir şehir açıkladı: Kentsel dönüşüme verilecek yeni kira destekleri belli oldu

Murat Kurum, evleri kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen kira desteğinin artırıldığını açıkladı. Kurum, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere verilecek kira desteklerini tek tek açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira desteğinin artırıldığını duyurdu.

İSTANBUL'DA KİRA DESTEĞİ 8 BİN TL'YE ÇIKTI

Kurum açıklamasında, evi dönüşüme giren vatandaşlara verilen kira desteğinin İstanbul'da 5 bin 500 liradan 8 bin liraya kadar çıkarıldığını açıkladı.

Kurum açıklamasında, il il verilecek kira destekleri için şunları söyledi:

Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul’umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

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