Murat Kurum'dan çok konuşulacak orman yangını açıklaması!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Murat Kurum'dan çok konuşulacak orman yangını açıklaması!

Çevre Bakanı Murat Kurum, orman yangınları nedeniyle altı ilde 68'i konut 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunun belirlendiğini açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarının acı bilançosunu paylaştı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Bursa’mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık.

İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük’te 59, Sakarya’da 12, Bilecik’te 16, Uşak’ta 9, Antalya’da 3 olmak üzere 68’i konut, toplam bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız."

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