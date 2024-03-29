Murat Kurum'dan DEM Parti mesajı. 'Ya iş yapana verecektir ya da kendi tabanı üzerinde tercihini kullanacaktır'

Cumhur İttifakı'nın ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum A Haber canlı yayınına katıldı.

Kurum Yeniden Refah ve DEM Partisi seçmenlerine seslendi. Ayrıca kurum DEM Partililerin oy tercihi hakkında da açıklamalar yaptı.

Kurum şöyle dedi:

Biz 16 milyon İstanbul'un oyuna talibiz ve 16 milyona eşit hizmet götüreceğiz, bu anlayışla çalışacağız. Onlar orada hangi uzlaşı adı altında iş yürütürse yürütsün seçmenin de bir feraseti, bir kararı var. O kararı sandıkta net şekilde yansıtacaktır. Ya iş yapana verecektir ya da kendi ideolojisi, tabanı üzerinde tercihini kullanacaktır. Öbür tarafa verdiğinde kullanılmış bir oyun onlara faydası olmayacağını net şekilde biliyor, bunu daha önce de denediler.

YENİDEN REFAH SEÇMENİNE DE ÇAĞRI YAPTI

Yeniden Refah Partili seçmenlere de seslenen Kurum "Yeniden Refah Partisi seçmenimizle biz Cumhur İttifakı içinde mayıs seçimlerinde beraberdik. Gönül isterdi ki bugün de aynı beraberliği yaşayalım. Aslında Yeniden Refah Partili seçmenimiz CHP'li belediyecilik anlayışını en iyi bilen seçmendir" dedi.

Kurum devamında şöyle konuştu:

Ben seçmenimizin böyle bir hataya düşeceğini açıkçası düşünmüyorum, ihtimal bile vermiyorum. Yeniden Refah Partili kardeşlerimiz sandığa gittiklerinde oylarının CHP zihniyetine mi fayda sağlayacağını yoksa bu az önce anlattığım hayallerin gerçekleştirilmesi adına mücadele edenlere mi destek verilmesi gerektiğini bilen, seçmendir.