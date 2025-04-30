Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Çevre Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'un gündemlerinde olmadığının altını çizdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlı Murat Kurum, son günlerde tartışmalara neden olan Kanal İstanbul'un gündemde olmadığını açıkladı.

KURUM: KANAL İSTANBUL İLE İLGİLİ BİR KONU ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE YOK

AKP'nin grup toplantısı öncesi Çevre Bakanı Murat Kurum muhabirlerin sorularını cevapladı. Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda gündemimizde yok. Kanal İstanbul üzerinden polemik üretme derdindeler. O konutlar seçim meydanlarında söz verdiğimiz vaatlerdir. Ev sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmak çabasındayız. Arap'lara satılmış değildir. Arnavutköy'de 28 bin konut inşaa ediyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

2011 yılında Erdoğan'ın 'hayali projem' diyerek sunduğu Kanal İstanbul, 2019 yılındaki yerel seçim zamanında gündemden düşmüştü. Ancak İmamoğlu "Yokluğumu fırsat bilip 'Kanal İstanbul' denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı'nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar" iddiasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise iddialar yalanlanmıştı. TOKİ'nin Sazlıdere Barajı'nın yakınında sosyal konut projesi inşa ettiği kaydedildi. İnşaatın, 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna'da dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için başlatıldığı aktarıldı.

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