Murat Kurum'dan son dakika Kanal İstanbul açıklaması

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Murat Kurum'dan son dakika Kanal İstanbul açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Kanal İstanbul iddialarına ilişkin, "Sosyal konut yapıyoruz, algı peşindeler" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kanal İstanbul ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"HEP BİR ALGI PEŞİNDELER"

Kurum, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Kanal İstanbul'muş, Arnavutköy'deki lüks konutlarmış. Açıklıyoruz dinlemiyorlar. Hep bir algı peşindeler. Konut diyoruz buna rağmen Araplara satılacak diyorlar. Sen önce kendi genel başkanlığını hazmet, sonra gel biz eksik yapıyorsak bizi eleştir. Tavsiyem beni yalan iftiralarla diline dolayacağına gözlerindeki bantı çıkarsın etrafına baksın. Belki o zaman etrafında yapılanları çok iyi görür. Biz onlar ne derse desin işimize odaklanacağız."

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