Murat Kurum'dan sosyal konut açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında yapılan buluşmada Kahramanmaraş'ın 6 Şubat depremlerinde çok ağır yaralar aldığını, şehrin diz çökmeyip sabırla, metanetle, vakarla yeniden ayağa kalktığını söyledi.

O günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kahramanmaraş ve depremden etkilenen 10 ili yeniden inşa etmek, ayağa kaldırmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Tüm imkan ve kabiliyetimizi, devletimizin tüm gücünü 11 şehrimize depremzede kardeşlerimiz için yeni hikayeleri yazacakları o güçlü şehirler için enerjimizi ve motivasyonumuzu seferber ediyoruz. 11 ilimizde sadece duvarlar örmüyor, bu aziz milletin umudunu hep birlikte yeniden yeşertiyoruz. Hatay'dan Adıyaman'a, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a kadar hangi mahalleye girsek, hangi sokağa adım atsak orada umudun yeniden filizlendiğini görüyoruz, şahitlik ediyoruz. 6 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 304 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmenin mutluluğunu, gururunu orada depremzede kardeşlerimizle birlikte yaşadık. Böylece deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamlamış olduk. Bu da her 3 hak sahibi depremzede kardeşimizden 2'sini konutuna, yuvasına kavuştuğunu gösteriyor. Hep söylediğimiz gibi şu anda dünyada 2 yılda 300 bin konutu yapıp bitirecek, alnının akıyla teslim edecek Türkiye'den başka bir ülke yoktur. Şu anda saatte 23, günde 550 konut üretecek tecrübeye, birikime ve azme sahip Türkiye'den başka bir ülke yoktur. Allah'ın izniyle 6 Şubat sabahı söz verdiğimiz gibi 11 ilimizde evine girmeyen, yuvasına kavuşmayan hiçbir kardeşimizi bırakmamak üzere gece gündüz çalışmaya ve 11 ilimizde 453 bin hak sahibi vatandaşımıza yuvalarını teslim etmeye gayret etmeye çalışacağız."

Kahramanmaraş'ta 45 bin ev ve iş yerini tamamladıklarını, buralarda hayatın başladığını ifade eden Kurum, 29 bin konutun ve iş yerinin yapımının olanca hızıyla devam ettiğini aktardı.

Söz verdikleri gibi bu yılın sonuna kadar Kahramanmaraş'ta 74 bin yuva ve iş yerini teslim etmiş olacaklarını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Diğer 10 ilimizde olduğu gibi Kahramanmaraş'ımızın dört bir yanına emeğimizi, sevgimizi katıyoruz. Şehirlerimizin ekonomisini, ticaretini güçlendiriyor, tarihini ve kültürünü de yeniden ihya ediyoruz. Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'yı, Demirciler Çarşısı'nı aslına uygun bir şekilde inşa ediyoruz. Malatya'da Şire Pazarı'nı, Kuyumcular Çarşısı'nı, Yüzüncü Yıl Çarşı'sını yeniden ayağa kaldırdık.

Hatay'da Uzun Çarşı'yı, Habibi Neccar Camisi'ni, Kemalpaşa ve tarihte ilk aydınlatılmış Kurtuluş caddelerini yeniden tarihi kimliğine kavuşturuyoruz. Adıyaman'da tarihi kent merkezini, Şanlıurfa'da, Osmaniye'de, Elazığ'da kültürel mirasımızı milletimize söz verdiğimiz gibi yeniden canlandırıyoruz. İnanıyoruz ki attığımız her adım, daha dirençli ve güçlü bir Kahramanmaraş için bizi geleceğe taşıyacak. Bir yandan depremle sarsılan 11 şehrimizi yeniden ayağa kaldırırken diğer yandan 81 ilimizde yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bir taraftan deprem bölgelerimizdeki konutlarımızı inşa ederken diğer taraftan yangınla, depremle afetle vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yangından zarar gören konutlarımızın temellerini attık. Yine Bilecik'te, Karabük'te temellerimizi atacağız. İnşallah perşembe günü de Balıkesir'de yaşanan deprem sebebiyle söz verdiğimiz gibi konutlarımızın temellerini atacağız. Her ailemizin huzurla yaşayacağı yuvaları kazandırmak için sosyal konut projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ederek yaklaşık 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı ev sahibi yapmak için bu mücadelemizi ortaya koyduk."

DEPREM BÖLGESİNE MÜJDE VERDİ

Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında 280 bin yeni konutun yapımına devam ettiklerini dile getiren Bakan Kurum, gelecek ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81 ilde hayata geçecek yeni sosyal konut kampanyasının detaylarını paylaşacağını söyledi.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız. Evi olmayan burada dar gelirli emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz, şehit ve gazi yakınları için ve burada yaşayan tüm vatandaşlarımız için sosyal konut kampanyamızı başlatacağız. Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız ve bilhassa evi yıkılan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için bu sosyal konut projesini yapıyor olacağız. Önümüzdeki günlerde de detaylarını tüm Türkiye ile Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte paylaşıyor olacağız. Bu projeyle özellikle gençlerimize ve en az 3 çocuk sahibi ailelerimize çok önemli avantajlar sunacağız."