Murat Kurum’un öve öve bitiremediği dev şirket iflas etti!

Adıyaman İndere’de yapımı devam eden deprem konutları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un övgülerinin dışında bir konuyla gündeme geldi.

Sur Yapı'nın inşasını üstlendiği deprem konutu şantiyesinde maaşını alamayan İnşaat-İş, Dev Yapı-İş ve İyi-Sen üyesi işçiler iş bıraktı.

Cumhuriyet'ten Hilal Tok'un haberine göre, Sur Yapı firmasına bağlı bir taşeron şirkette çalışan yaklaşık yüz işçi, kendilerine Nisan ve Mayıs ücretlerinin ödenmediğini, firmanın kendilerine "İflas ettim, ücretleri ödeyemeyeceğim” dediğini belirtti.

Bunun üzerine işçilerin örgütlü olduğu İnşaat-İş, Dev Yapı-İş ve İyi-Sen sendikaları asıl işveren Sur Yapı’ya ulaşmaya çalıştı. Ancak sendikalar firmaya ulaşamayınca işçiler seslerini duyurmak için iş bırakma kararı aldı.

İnşaat-İş örgütlenme sekreteri Yunus Özgür konuya ilişkin, “İşçi haklarından sorumlu olan esas olarak Sur Yapı. Ancak kendilerine ulaşmak istesek de bugün Cumartesi olması nedeniyle ulaşamadık. Eylem devam edecek. Pazartesi günü Sur Yapı yetkilileriyle görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özgür, sadece Adıyaman’da değil deprem bölgesindeki pek çok konut inşaatı çalışmasında işçilerin benzer sorunlarla karşı karşıya geldiğini de vurguladı.

Hemen hemen tüm şantiyelerde işçilerin uzun bir süredir ücret sorunu yaşadığını ifade eden Özgür, "Ücretlerin ödenmemesi sorunu çok fazla. Hatay’da da bu böyle. Özellikle iş güvenliği anlamında ‘hadi hadi’ çalışma sistemiyle işçiler çok hızlı çalıştırılıyor ve hiçbir güvenlik önlemi alınmıyor. Buna TOKİ konutları inşaatı yapımında çok rastlıyoruz. Ücretlerin yaşanması sorunuyla da çok fazla karşılaşıyoruz, özellikle bu dönem bu durum artmış durumda” dedi.

MURAT KURUM ÖVÜYORDU

6 Şubat depremlerinden sonra yapımına başlanan İndere’deki deprem konutları, Türkiye’nin en büyük şantiyesi olması sebebi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından aldığı övgü ile anılmıştı.

Bakan Murat Kurum daha önce o şantiyeye ilişkin paylaşımlar yaparak, "11 ilimizde, 159 şantiyede, 153 bin işçimizle sahadayız. Burası 5 milyon metrekarelik alanla Türkiye’nin en büyük şantiyesi Adıyaman İndere. 7 bine yakın ailemizin yuvalarını belirledik, 9 bin 603 konut için gece gündüz çalışıyoruz" demişti.

İLK ÇATIRDAMA SESİ MART'TA DUYULDU

Farklı yüklenici ve alt yüklenici firmaların çalıştığı şantiyede bünyesinde binlerce işçi çalışırken maaşların düzensizliği ve özlük haklarında sorun yaşayan işçiler oturma eylemi yapmıştı.

Mart'ın ilk haftasında tepki gösteren AHES Firması’nda çalışan işçiler, maaşlarının yine ödenmediğini iddia ederek iş bırakma ve oturma eylemi düzenledi. Şantiye alanında saatler süren eylem nedeniyle çalışmalarda aksamalar yaşandı ve zaman zaman gergin anlar oldu.

Yetkililerin devreye girerek işçilerle görüşmeler yapmasının ardından, işçilerin maaşlarının ödeneceğine dair söz verilmesi üzerine iş bırakma eylemi sona erdi ve işçiler yeniden çalışmalarına başladı.