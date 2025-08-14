Murat Ongun dava açıyor! Silivri'den duyurdu

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, AKP'li Mücahit Birinci hakkında dava açacağını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bayrampaşa mitinginde "AK Parti, kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor. Tayyip Bey, 'Turpun büyüğü heybede' diyorsun ya, heybede tutmayacağım, AK Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor" diyerek yeni belgeler açıklayacağını duyurduğu açıklamasında, AKP'li Mücahit Birinci'nin ismini verdi.

Özel, AKP'de çeşitli görevlerde bulunmuş Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi tutuklu olduğu sırada ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini söyledi.

T24'teki habere göre Kapki'nin Birinci hakkında yazdığı şikayet dilekçesinde; Birinci'nin Kapki'den bir takım ihaleler neticesinde paraların toplandığı, bu paraların Ekrem İmamoğlu'nun siyasi propagandası ve CHP Genel Kurulu için kullanılacağı ve bu paradan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in haberi olduğu yönünde ifade vermesi istendiği ileri sürüldü. Dilekçede ayrıca, Kapki'den, İmamoğlu ile Roma'ya giden gazetecilerin fonlandığını ve yandaş hale getirildiğini duyduğunu söylenmesi istendiği, Murat Ongun'un, İBB'ye yönelik operasyon olacağı bilgisi duyulduğu zamanda "Av. Mehmet Pehlivan o işleri çözer, çağlayanın yarısı, hakim ve savcılar onun elinde" dediğini duyduğunu söylenmesinin istendiği belirtildi.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Ongun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kumpasçı Mücahit Birinci’ye gerekli davaları açacağım. İftira imzası için 2 milyon Dolar isteyen muhteris kumpasçının, hazırladığı metin iyi analiz edilmelidir.

1 taşla çok sayıda kuş vurmaya çalışan bu zat, hem Sayın Özgür Özel’i, hem Sayın Ekrem İmamoğlu’nu, hem beni hem de Fatih Keleş’i hedef almakla yetinmiyor Çağlayan Adliyesi’ndeki bir grup savcı ve hakimle, İBB’nin Roma’daki Avrupa Oyunları imza törenine katılan çok sayıda gazeteciyi de operasyona açık hale getiriyor.

Hiçbir avukat kendi kendine bu kadar fütursuzluğa yönelemez. Bu denli cesareti tek başına gösteremez."