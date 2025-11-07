Yeniçağ / Ali Özyiğit

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de canlı yayında gündeme dair dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Saymaz, Murat Ongun’un yolladığı notu canlı yayında okudu.

Murat Ongun'un Saymaz'a yolladığı not şu şekilde:

“TÜM BANKALAR BLOKE”

“Tutuklanınca maaşımın üçte ikisini alma hakkım olduğu halde emeklilik dilekçesi verdim. Ama emekli maaşımı da alamıyorum. Tüm bankalar bloke. Biz nasıl geçineceğiz? Eşimiz dostumuz olmasa yanarız.”

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, Yeniçağ’a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“BİR DİLEKÇE VERİR KALDIRTIR”

Tezel şunları kaydetti:

“Emekli maaşlarına bloke yasak olmaz. Emekli maaşlarına icra getirilemez. Sadece emekli maaşlarına ama.”

Yeniçağ’ın, “Yasadışı olarak el konulabilir mi?” Sorusuna Tezel şu şekilde yanıt verdi:

“Olabilir de yasa dışı... Bunu direk ile başvurup kaldırtır hepsini.

Yani bir dilekçe verir kaldırtır”