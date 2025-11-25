İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İBB iddianamesi mahkemece kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, X hesabından yaptığı açıklamada, iddianamede yer alan malvarlığı bilgilerinin hatalı olduğunu duyurdu.

Paylaşımında iktidar medyasının bu iddiaya yönelik haberlerini de paylaşan Ongun, “İBB soruşturmasının sayın savcıları” diyerek başladığı paylaşımında “İddianamenizdeki çok sayıda maddi hatadan biri de malvarlığımla ilgilidir. FAHİȘ nitelikteki bu hata yüzünden medya ve sosyal medyada haksız suçlamalara maruz kaldım” ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR MALIM DA YOK'

Malvarlığı beyanındaki hataları tek tek sıralayan Ongun, şu ifadeleri kullandı:

“Malvarlığımla ilgili hatalar şöyledir;

2014-2019 ARASI: 1 Zeytinlik-1 Arsa

Böyle bir malım yok

2019 Sonrası: 4 Arsa -1 Fındık Bahçesi- 1 TARLA - 1 TARLA Tapu kaydı

BÖYLE BİR MALIM DA YOK!”

Ongun, göreve başlamadan önce yalnızca bir konutunun olduğunu belirterek bu durumu daha önce emniyet ve savcılık ifadelerinde de anlattığını hatırlatarak "İBB’de görev almadan önce edindiğim 1 mesken vardır ve hala sadece bu mesken dışında, herhangi bir malvarlığım yoktur. Bunu polis ve savcılık ifademde belirtmiştim" dedi.

Tapu bilgilerinin ulaşılabilir olduğunu vurgulayan Ongun, hatada kasıt aramadığını ancak düzeltme yapılmasını beklediğini ifade ederek "Ulaşması çok kolay tapu bilgilerinde, böylesine abartılı bir hatanın oluşmasında kasıt aramıyorum. Sadece bu yanlışın düzeltilip kamuoyuna doğru açıklama yapılmasını bekliyorum. Saygılarımla…" ifadelerini kullandı.