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İmamoğlu Süleyman Soylu açıklaması yapacak. Murat Ongun saat açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun bugün saat 10.00’da İmamoğlu’nun açıklama yapacağını bildirdi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 08:46
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Murat Ongun saat açıkladı. İmamoğlu Soylu açıklaması yapacak

İmamoğlu Süleyman Soylu açıklaması yapacak. Murat Ongun saat açıkladı
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İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör soruşturmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun sabah 10.00'da yeni bir açıklama yapacağını söyledi.

Ongun, "Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak." ifadelerini kullandı.

"GÜN IŞIĞINA ÇIKACAK RESMİ BELGELER ÇOK KONUŞULACAK"

İmamoğlu'nun duyuracağı resmi belgelerin çok konuşulacağını belirten Ongun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00'da İBB'ye yönelik terör soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacak. Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

İBB'DEKİ TERÖR SORUŞTURMASI

Belediyelerle ilgili terör soruşturmalarına yönelik basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görevli bazı isimleri açıklamıştı.

İBB'de çalışan ve terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddia edilen isimleri paylaşarak, "Fikri Karabulut, 2014'te PKK-KCK kırsala katılmış. Ömer Keleş, Nuri Çiçek; İbrahim Doğan, Muharrem Kılıç. Bunlar kim dağdakiler. Bunlar sadece bir kısmı. Biz o zaman görevimizi yapmayalım, işe gitmeyelim. HDP ile anlaşılsın biz de aval aval bakalım! O zaman biz ahmak oluruz, görevimizi istismar etmiş oluruz. Mazlum Şimşek, kardeşi Selim Şimşek 2014'te PKK'ya katıldı." demişti.

Öte yandan İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verilmişti. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başlamıştı.

Bu açıklamaların ardından İmamoğlu’nun bugün belgelerle açıklama yapacağı açıklandı.

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vatandaş
4.01.2023 09:25
1 danışman ? kim ki ? karadeniz turunda o büyük hatayı yaptırdı. danışman sayını çoğalt, eğer gelecek istiyorsan  
 
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