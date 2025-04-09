Murat Ongun yalanladı. 'Hayatımda hiç görmedim' diyerek isyan etti

Kaynak: Haber Merkezi
Murat Ongun yalanladı. 'Hayatımda hiç görmedim' diyerek isyan etti

MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sabah Gazetesi'nin haberini yalanladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tutuklanarak cezaevine giren MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkındaki yapılan Sabah Gazetesi'nin haberini yalanladı.

gob-f45w0aarg1v.jpg

Murat Ongun şunları yazdı:

"Sabah Gazetesi yalana ve iftiraya doymuyor.

Yeni tutuklanan iş insanı Kaan Ketenci için şöyle yazdılar “Murat Ongun ile doğrudan temasta, işlerin paylaşımı ve ödemeler konusunda birlikte hareket ettiler”.

Kaan Bey’i hayatımda hiç görmedim, hiç bir araya gelmedik, telefonla dahi konuşmadım. Devletimizin bu bilgilere erişmesi çok kolay. Hal böyleyken bu yalan ve iftira fırtınasının asıl sebebi nedir?"

Son Haberler
Murat Ongun yalanladı. 'Hayatımda hiç görmedim' diyerek isyan etti
Murat Ongun yalanladı. 'Hayatımda hiç görmedim' diyerek isyan etti
YORULDUM
YORULDUM
Çubuk’ta linçten kurtuldu, CHP’lilerin linçinden kurtulamadı
Çubuk’ta linçten kurtuldu, CHP’lilerin linçinden kurtulamadı
TRUMP İNCEDEN DALGASINI GEÇMİŞ
TRUMP İNCEDEN DALGASINI GEÇMİŞ
Kıbrıs'ta ne oldu şimdi!
Kıbrıs'ta ne oldu şimdi!