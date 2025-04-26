Murat Ongun eşinin gözaltına alınmasına isyan etti!

19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu beraberinde Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları, çok sayıda İBB üst düzey yöneticisi ile birlikte tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga geldi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 47 kişi gözaltına alındı.

MURAT ONGUN'UN EŞİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu da gözaltına alınan isimler arasında oldu. Ancak gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken ise İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun oldu.

'HANİ KUTSALLAR SİYASİ KAVGALARDAN MUAFTI?

Murat Ongun sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki göstererek, şunları söyledi:

""Sırada ne var" demiştim. Kutsallara saldırı varmış. Eşim olmaktan başka suçu (!) olmayan kıymetlimi, çocuklarımın yanında şafak vakti gözaltına aldınız. Hani eşler, çocuklar kutsaldı?

Hani onlar, siyasi kavgalardan muaftı? VİCDANSIZSINIZ! Dostlarım; babaları cezaevinde, anneleri nezarethanede olan çocuklarımı yalnız bırakmayın."