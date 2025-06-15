Murat Ongun'dan 'etkin pişmanlık' iddialarına yanıt

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Murat Ongun'dan 'etkin pişmanlık' iddialarına yanıt

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun, "etkin pişmanlık"tan yararlandığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Ongun "Bu zavallılara itibar etmeyin, şer odaklarıyla mahkemede hesaplaşacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun'un "etkin pişmanlık"tan yararlandığı iddiaları gündeme gelmişti.

Murat Ongun iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Ongun açıklamasında "Bu vesile ile yok ifade sayfa sayısı, yok ifade süresi vererek yalanlarını hikayeleştirmeye çalışan zavallılara itibar etmeyiniz. Bu şer odakları ile mahkemelerde hesaplaşacağız. Benim alnım açık ve tutuklanma gerekçemin siyasi olduğunun farkında olacak bilince de sahibim" ifadelerini kullandı.

Ongun, X hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kalbinde adalet duygusu taşıyan, cezaevinde haksız şekilde evlatlarından ayrı tutulan tüm babaların Babalar Günü’nü kutlarım.

Bu vesile ile yok ifade sayfa sayısı, yok ifade süresi vererek yalanlarını hikayeleştirmeye çalışan zavallılara itibar etmeyiniz.

Bu şer odakları ile mahkemelerde hesaplaşacağız. Benim alnım açık ve tutuklanma gerekçemin siyasi olduğunun farkında olacak bilince de sahibim.

Adalet, demokrasi ve refahın hakim olduğu bir Türkiye kurmak adına cezaevi dahil, her yerden mücadeleye devam edeceğim."

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