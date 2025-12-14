İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Kültür A.Ş. ve bazı özel reklam şirketlerine yönelik iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun, Mart ayında (2025) yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilerle göre operasyonun, büyük ölçüde "tanık" sıfatıyla dinlenen isimlere dayandığı ortaya çıkarken bu isimler arasında yer alan reklamcı Ahmet Taşçı’nın beyanları da dosyaya eklenmişti.

'TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR DER...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB iddianamesinde yer alan 'gizli tanığın çekildiğinin kamuoyundan saklandığını' söylemişti. Gizli tanık ifadesiyle tutuklu bulunan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, 'Türkiye bir hukuk devletidir' der tıpış tıpış hücreme geri dönerim' diyerek duruma tepki gösterdi.

Ongun, problemli görünen gizli tanığın ifadeleriyle tutuklu bulunmasına isyan etti. Olayları "paradoks" olarak dereğelendiren Ongun şunları söyledi:

"EN YALIN HALİYLE “MEŞE - İLKE PARADOKSU”

İLKE, 18 Kasım 2024’te gizli tanık olur. Ama çok gizli!

MEŞE, 17 Mart 2025’te gizli tanık olur. Bu açık.

Biz, 23 Mart 2025’te tutuklanırız. MEŞE’nin ifadesiyle…

23 Mart’ta İLKE yoktur.

11 Kasım 2025’te İBB iddianamesi çıkar.

MEŞE’nin bizi tutuklatan ifadelerinin aslında İLKE’ye ait olduğunu görürüz. İLKE, MEŞE’nin kopyalanmış halidir.

Yani aslında İLKE, ÖZ-MEŞE gibi bir şey.

9 ay sonra İLKE in, MEŞE out!

12 Aralık’ta iddianamenin eklerine ulaşırız. Bir belge görürüz. Buna göre İLKE, 20 Kasım 2024’te gizli tanıklıktan caymıştır.

18 Kasım 2024 saat 17.00’de ifade veren İLKE, 20 Kasım 2024 saat 09.00’da, 40 saat sonra, gizli tanık olmaktan caymış. Belgeli, belgeli…

Özet: 19 Mart operasyonunda İLKE taklidi yapan MEŞE’nin iddianamede kaybolmasıyla, küllerinden doğan İLKE’nin aslında 1 yıl önce caydığı, kaybolduğu ortaya çıkmıştır. Yani ortada ne MEŞE var ne İLKE.

Ama bizi MEŞE tutuklattı.

İddianamede ise İLKE var.

Gerçekte ikisi de YOK!

Amann; bizimki de hikaye mi? “Türkiye bir hukuk devletidir.” der, tıpış tıpış hücreme dönerim."

