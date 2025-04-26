Murat Ongun'dan ikinci dalga operasyonuna sert tepki! "Korktuğunuz her şey gerçek olacak"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Murat Ongun'dan ikinci dalga operasyonuna sert tepki! "Korktuğunuz her şey gerçek olacak"

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratlarında yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 50'nin üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya ve tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da var.

İBB'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun sosyal medya hesabından ikinci dalga operasyona tepki gösterdi.

"KORKTUĞUNUZ HER ŞEY GERÇEK OLACAK"

Ongun'un sosyal medya hesabından paylaştığı mesajın tamamı şu şekilde:

"Kutsallara, ailelere dahi saldırdıkları bu operasyonu haftasonu yaptılar. Demek ki bu zalimlerin tek korkusu 'Ekonomi ve Para Piyasaları'

Tek korktukları PARA!

Bu millet size benzemez. Değerlerini, örfünü, ananesini, kazanımlarını bilir.

Ha cumartesi ha pazartesi!

Korktuğunuz Her Şey Gerçek Olacak."

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