Murat Ongun'dan ‘kira’ iddialarına yanıt geldi! 'Başkanımızın onayı ile açıklıyorum'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ilk kez açıklama yaparak hakkındaki kira iddialarına yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde defalarca soruşturulduğunu ancak hakkında bir şey bulunamadığını söyleyen Murat Ongun gelirinin üzerinde bir kira ödediğine ilişkin iddialara yönelik iddiaları yalanladı. Ongun eşi ve kendisinin gelirlerinin kiralarını ödemeye yettiğini söyledi.

“SUÇUMUZ MÜSTAKBEL CUMHURBAŞKANININ ÇALIŞMA ARKADAŞI OLMAK”

Sözcü gazetesinin sorularını yanıtlayan Ongun hakkındaki suçlamalara şöyle yanıt verdi:

“Bize karşı iki suçlama var. Birincisi açık suçlamalar, diğerleri ve en önemlisi gizli suçlamalar ve iftiralar.

Açık suçlamaların temeli bomboş, hiçbir kanıt, belge bilgi mevcut değil. Biz göreve geldikten sonra, yıllardır İBB’ye uğramayan müfettişler adeta İBB’de kamp kurdular. Attığımız her adım takip edildi. İştirak şirketleri dahil bütün iş ve işlemler incelendi, hiçbir şey çıkmadı. Ne bir hata ne bir usulsüzlük.

Diğerleri gizli tanıklar ve iftiracılar; bu tanıkların kim olduğu, ne iş yaptıkları, sabıkaları, husumetleri, akli dengelerinin yerinde olup olmadığı belli değil. Bu kişilerin sözde tanıklıklarının üzerine kişisel husumet besleyen, İBB’den iş alamamış bazı kişilerin iftiraları ve sosyal medya trollerinin ortaya attığı yalanlar eklenmiş. Bana yöneltilen iddialar ve soruları evrensel hukukçular görseler; kahkahalarla gülerler, şaka zannederler ya da hukukun düşürüldüğü duruma ağlarlar.

Gelelim asıl nedene: Suçumuz bir sonraki seçimin Cumhurbaşkanı Adayı ve müstakbel cumhurbaşkanının çalışma arkadaşı olmak. Kumpas bizlere değil Ekrem Başkan’a kurulmuştur. Bizler sadece bu kumpastaki boşlukları doldurmak için kullanılıyoruz o kadar. 86 milyon da bunun bilincinde.”

KİRA İDDİALARINA YANIT VERDİ

Ongun gelirinin üzerinde kira ödediği iddialarına yönelik ise şunları söyledi:

6 yıldır iktidar destekçisi sosyal medya trollerinin ve sözde gazetecilerin hedefindeyim. Defalarca soruşturuldum. Süleyman Soylu, bakanlığı döneminde beni hedef aldı, her şeyimi araştırdı. Bunca gözü karartmış düşman etrafımda kol geziyor ve ben kiram yüzünden bunlara fırsat vereceğim öyle mi?

"BAŞKANIMIZIN ONAYI İLE İLK KEZ PAYLAŞIYORUM"

Aklımı kaçırmış olmalıyım. Öncelikle ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir. Benim, İBB Lojmanında kalma hakkım da vardı. Müstakil bahçeli bir lojmandan bahsediyorum. 2019’da başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, ‘Burada memur arkadaşlar kalsın, sen de talep etme’ dedi. Ben de başka bir kiralık ev tuttum. O günden beri Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur. Bu bilgiyi ilk kez Başkanımızın onayı ile kamuoyuyla paylaşıyorum. Aslında iki kişinin arasında özel bir konu ama yalan ve iftiralarla dolu saldırılar bu açıklamayı yapmaya mecbur kıldı.”