Murat Ongun'dan Saraçhane mesajı: Hepimize moral oldunuz!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının üzerinden tam 100 gün geçti.

Bu anlamlı gün dolayısıyla Saraçhane Meydanı’nda “100 Karası” ismiyle büyül bir miting düzenlendi.

Mitinge, İmamoğlu’na destek vermek isteyen ve hukuki sürece tepki göstermek amacıyla bir araya gelen on binlerce yurttaş yoğun katılım sağladı.

Saraçhane, saatler öncesinden dolmaya başlarken, kalabalık coşkulu sloganlar ve pankartlarla meydanı doldurdu.

MURAT ONGUN: HEPİMİZE MORAL OLDUNUZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun X hesabından yaptığı paylaşımla 'hepimize moral oldunuz' dedi.

Ongun, Saraçhane Meydanı'nı dolduran kalabalığı paylaşıp "Hukuksuzluğun 100. gününde Saraçhane’yi dolduran vicdan sahibi yüz binlere sonsuz teşekkürler. Hepimize moral oldunuz." ifadelerini kullandı.