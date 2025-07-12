Murat Ongun'dan şoförünün tutuklanmasına tepki

Kaynak: ANKA
Murat Ongun'dan şoförünün tutuklanmasına tepki

Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB iştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, AK Parti döneminde İBB'de işe başlayan ve 6 yıldır ulaşım görevlisi olarak çalışan Kadir Öztürk'ün tutuklanmasına tepki gösterdi.

Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, AK Parti döneminde İBB'de işe başlayan ve 6 yıldır ulaşım görevlisi olarak çalışan Kadir Öztürk'ün tutuklanmasına tepki gösterdi.

Murat Ongun'dan Saraçhane mesajı: Hepimize moral oldunuz!Murat Ongun'dan Saraçhane mesajı: Hepimize moral oldunuz!

Ongun'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "AKP döneminde İBB’de işe giren ve 6 yıldır ulaşım görevlim olan Kadir Öztürk’ü tutukladılar. Tek suçu benimle çalışması ve sorulan bir, evet bir soruya doğru yanıt vermesi. Küçükçekmece’de 4 çocuğu ve eşiyle yaşam mücadelesi veren Kadir şimdi cezaevinde. Sevgili Kadir; senden bana iftira atmanı istiyorlar biliyorum, bunun için aldılar seni. İstedikleri ifadeyi ver ve çık o cezaevinden, çocuklarına kavuş. Hakkımı helal ediyorum." ifadesi yer aldı.

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Malatya mitingine davet
Ekrem İmamoğlu'ndan Malatya mitingine davet
LGS'de usulsüzlük iddialarına Davutoğlu'ndan çağrı
LGS'de usulsüzlük iddialarına Davutoğlu'ndan çağrı
Murat Ongun'dan şoförünün tutuklanmasına tepki
Murat Ongun'dan şoförünün tutuklanmasına tepki
TİKA Başkanlığı görevinden alınan Kayalar'dan açıklama
TİKA Başkanlığı görevinden alınan Kayalar'dan açıklama
Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de