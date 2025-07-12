Murat Ongun'dan şoförünün tutuklanmasına tepki

Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, AK Parti döneminde İBB'de işe başlayan ve 6 yıldır ulaşım görevlisi olarak çalışan Kadir Öztürk'ün tutuklanmasına tepki gösterdi.

Murat Ongun'dan Saraçhane mesajı: Hepimize moral oldunuz!

Ongun'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "AKP döneminde İBB’de işe giren ve 6 yıldır ulaşım görevlim olan Kadir Öztürk’ü tutukladılar. Tek suçu benimle çalışması ve sorulan bir, evet bir soruya doğru yanıt vermesi. Küçükçekmece’de 4 çocuğu ve eşiyle yaşam mücadelesi veren Kadir şimdi cezaevinde. Sevgili Kadir; senden bana iftira atmanı istiyorlar biliyorum, bunun için aldılar seni. İstedikleri ifadeyi ver ve çık o cezaevinden, çocuklarına kavuş. Hakkımı helal ediyorum." ifadesi yer aldı.