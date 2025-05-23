Murat Ongun'u çileden çıkaran olay! Sosyal medyadan isyan etti

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Ongun sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Ongun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

DEVLETİM BENİM HAKKIMI KORUMAYACAK MI?

Bu çağrıma, özellikle devletimizin yetkili makamlarının ilgi göstermesini beklerim. Ne yazık ki iftiralarla bize itibar suikastleri yapılıyor.

Bunun adı: MODERN İŞKENCE

Celal Çakmak isimli bir otoparkçı; benim, sorununu çözmem için kendisinden 20 milyon lira rüşvet istediğimi iddia etmiş. Yer veriyor, tarih veriyor hatta ses kaydı olduğunu iddia ediyor. Sabah Gazetesi de bunu yarım sayfa haber yapıyor.

İddiaya göre olay 2023’te olmuş. Ben 64 gündür tutukluyum. İftiracı meczup “ses kaydını en kısa zamanda sunacağım” diyor. Hayırdır, 2 yıl önceki kayıt neyi bekliyor? Yoksa çamur at, izi kalsın mı?

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Bu iftiracı ile mahkemede tabii ki hesaplaşacağız. Lakin; deli saçması bu iftiranın, yalan olduğunu sayın savcılar da kolayca tespit edebilir. Ama bunu yapmıyorlar. Onun yerine ben “rüşvetçi” olarak lanse ediliyorum. Oysa benim namus ve şerefim de savcılara emanet. Bunu asla unutmamalılar.

Bu zamana kadar tanık, gizli tanık, iftiracı, itirafçı her kimse; bir kişi bile “Ongun benden rüşvet istedi, bu da kanıtı” demedi. Buna rağmen şemalar üretiliyor. İsmim, fotoğrafım hiç ilgim olmayan kişilerle irtibatlandırılıyor.

Bu da yetmiyor, bir meczup ya da dolandırıcının iftiraları ile ulusal bir gazetede linç ediliyorum.

Sahi, benim hakkımı kim savunacak?

Bu devlet, benim de devletim değil mi?