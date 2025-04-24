Murat Ongun’un avukatı gözaltına alındığını duyurdu

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Murat Ongun’un avukatı gözaltına alındığını duyurdu

İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel gözaltına alındığını duyurdu.

İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel gözaltına alındığını X hesabı üzerinden açıkladı.

İBB'ye yapılan operasyon kapsamında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun gibi üst düzey isimler tutuklanmıştı.

Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ise bugün sabah saatlerinde gözaltına alındığını açıkladı. Günel, X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!

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