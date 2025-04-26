Murat Ongun’un eşi de gözaltına alındı! İBB operasyonu genişliyor...

İBB operasyonundaki ikinci dalgada gözaltına alınanlar arasında, tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan bazı isimlere polis, şafak baskını yaptı. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 47 kişinin yakalandığı bildirildi

Gözaltına alınanlar arasında; İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Eski Mezarlık İşleri Daires Başkanı Ayhan Koç ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu yer aldı.

Dikkat çeken önemli isimlerden biri ise ilk operasyonda tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un da olduğu belirtildi.

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