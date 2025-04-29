Murat Ongun'un eşinin ifadesi ortaya çıktı! Oğlunun harçlığına da el konulmuş

26 Nisan'da (Cumartesi günü) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirilen operasyonda 52 kişiyle birlikte gözaltına alınan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un ifadesi ortaya çıktı.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; aylık gelirini 80 bin TL olarak beyan eden Zeynep Gözdem Ongun, giyilebilir aksesuar tasarımı ve satışı yaptığını ifade etti. BYZAG Tasarım ve Sanat Şirketi’nin kendisine ait olduğunu belirten Ongun, kendisine ait marka ile ürünlerini e-ticaret platformları üzerinden sattığını ifade etti.

Ongun’a emniyet ifadesinde şirketinin hesabına gelen paralar ile hesabından çıkan paralar ilişkin çok sayıda soru yöneltildi. Ongun ise ifadesinde, özellikle yılbaşı dönemlerinde firmaların personelleri için ürün satın aldığını ve gelen ödemelerin de satışını yaptığı ürünlerin ödemesi olduğunu kaydetti.

ÇOĞU ŞİRKETİN ADI İBB SORUŞTURMASINDA GEÇMİYOR

Ongun’un şirketine ödeme gönderen firmaların çok önemli bir kısmının İBB soruşturmasında adı geçmeyen şirketler olduğu anlaşıldı. Tutuklu durumdaki Mustafa Nihat Sütlaş’ın sahibi olduğu ve kayyum atanan Reklam İstanbul Medya isimli şirketten, Ongun’un şirketine 25 Ocak 2023 ile 21 Şubat 2023 günü toplamda 20 bin 608 TL gönderildi. Ongun, Sütlaş’ın şirket çalışanları için yılbaşı hediyesi aldığını anılan paranın da satışını yaptığı ürünler için olduğunu buna ilişkin faturaları da sunabileceğini ifade etti.

PALAZOĞLU’NUN ŞİRKETİNE TESPİH SATTIM

BYZAG Tasarım şirketine, İBB soruşturmasının şüphelilerinden Ahmet Palazoğlu’nun şirketi Adstation Event Medya AŞ’den 21 Şubat 2025 günü 600 bin TL gönderildi. Emniyet sorgusunda anılan ödeme için “Adstation ile ilişkimiz ticari ilişkidir. Bu firmaya, hatırladığım kadarı ile hediyelik tespih tasarımı yaparak satmıştım. Bununla ilgili ödemedir. Ayrıca bu para transferi ile ilgili tüm ticari fatura ve belgeler mevcut” dedi. Bu arada, anılan paranın ‘rüşvet’ parası olduğu kimi medya organlarında yer almıştı.

Ongun’un şirketinin hesabına, tutuklanan Özge Bağdatlı’nın şirketi Peripol Creative İletişim şirketinden 29 Aralık 2023 ile 29 Ocak 2024’te toplamda 768 bin TL para transfer edildi. Ongun, Bağdatlı’nın şirketine toptan ürün satışı yaptığını, bu satışa ilişkin faturaların de kayıtlı olduğunu ifade etti. Bu arada, Özge Bağdatlı’nın kardeşi Emrah Bağdatlı ise İBB soruşturması kapsamında firari konumda.

‘EŞİM TUTUKLANDI ANNEMDEN BORÇ ALDIM’

Zeynep Gözdem Ongun’un şirket hesabı yanı sıra kişisel hesabına gelen paralar da soruldu. Ongun’a, kendisine 660 bin TL gönderen Esvet Melek Uğur’un kim olduğu soruldu. Ongun ise “Eşim tutuklandıktan sonra annemden borç para istedim. Bana bu nedenle para gönderdi” dedi. Ongun, eşinin tutuklanmasından sonra altınlarını da bozdurduğunu, bir kuyumcudan gelen 4.5 milyon TL’nin de bozdurduğu altınların parası olduğunu kaydetti.

VERGİYİ ÖDEMESİ İÇİN 2.2 MİLYON TL GÖNDERDİ

Ongun’un şahsi hesabından ve şirket hesabından gönderdiği paralara ilişkin de sorular yöneltildi. Ongun, Eyüp Karataş isimli bir kişiye 2 milyon 247 bin TL gönderdi. Ongun, bu kişinin muhasebecisi olduğunu, gönderdiği paranın da vergi ödemeleri için olduğunu ifade etti. Ongun, dünye e-ticaret devi Alibaba’ya da, satın aldığı ürünler için ödeme gönderdiğini kaydetti. Ongun’un ödeme gönderdiği bir şirketin de, gümrük müşavirlik şirketi olduğu görüldü.

ŞİRKETİMİ KENDİ EMEKLERİMLE KURDUM

Ongun’un evinde bulunan 64 bin TL, 167 dolar, 31 bin Euro ile 1630 Sterline de el konuldu. Ongun anılan paralara ilişkin ifadesinde “13 bin 800 TL oğlumun bayram harçlığı. Diğerleri ise, eşim tutuklu olduğundan dolayı, kendimin ve etraftan aldığım borçlardır. İhtiyaç anında kullanmak üzere ikametimde durdurduğum paradır” dedi. Geçmişten beri düzenli para kazandığını ifade eden Ongun “Kendi emeklerimle kurup geliştirdiğim şirketimin hesaplarına en ince ayrıntına kadar bakılması beni rahatsız etti. Ben, eşim Murat Ongun dolayısı ile bu soruşturma kapsamında hakkımda işlem yapıldığını düşünüyorum” diye konuştu.