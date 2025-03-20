Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir polis memurunun kapıyı açan Ongun'a gözaltı ve arama kararını gösterdiği anlar yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 87 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

CHP'li bir ismin daha mal varlığına el konuldu!CHP'li bir ismin daha mal varlığına el konuldu!

İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kapıyı açan Ongun'a bir polis memurunun gözaltı ve arama kararını gösterdiği anlar yer alıyor.

Son Haberler
Erdoğan İmamoğlu suskunluğunu bozdu
Erdoğan İmamoğlu suskunluğunu bozdu
750 bin TL'nin faiz getirisi belli oldu...Bankalar oranları güncelledi
750 bin TL'nin faiz getirisi belli oldu...Bankalar oranları güncelledi
CHP’ye bir yasak daha! Resmi açıklama geldi
CHP’ye bir yasak daha! Resmi açıklama geldi
Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı
Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı
Muharrem İnce bombayı patlattı! İmamoğlu gözaltısı sabrını taşırdı
Muharrem İnce bombayı patlattı! İmamoğlu gözaltısı sabrını taşırdı