Murat Ongun’un ifadesi ortaya çıktı! O ismi işaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a, emniyette Medya A.Ş tarafından yürütülen reklamlar, medya ilişkileri, ihaleler konulardaki tanık beyanları ve gizli tanık iddiaları soruldu.Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip istemediği sorusuna, “Herhangi bir suç işlemediğimden faydalanmak istemiyorum” dedi. Ongun, Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı olarak Belediyenin ihalelerine katılmadığını, gelir getirici az sayıda ihalenin kendisine imzaya getirildiğini bildirdi. Ongun, Özgür Özel'in de bugunkü açıklamasında dikkati çektiği "Nezarethaneye konduğumuzda aramızda Serdar Haydanlı isimli iş adamı da vardı. Serdar Haydanlı'ya "Sadece iki üç saat içerisinde bu kişi gözaltından çıkarıldı" dedi.

''SERDAR HAYDANLI, İKİ-ÜÇ SAAT İÇERİSİNDE GÖZALTINDAN ÇIKARILDI''

Murat Ongun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bugunkü açıklamasında dikkati çektiği Serdar Haydanlı'ya değindi. Serdar Haydanlı, iktidara yakın medya tarafından "kilit isim" olarak iddia edilmiş ve serbest bırakılmasından sonra haberileri kaldırılmıştı. Ongun, "Nezarethaneye konduğumuzda aramızda Serdar Haydanlı isimli iş adamı da vardı. Sadece iki üç saat içerisinde bu kişi gözaltından çıkarıldı. Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu çok sayıda değerli isim parmaklıklar arkasında tutulurken Serdar Haydanlı isimli şahıs hangi güçle kimlerin telkiniyle gözaltından kısa sürede salıverilmişti" diye sordu.

Gözaltına alınan Serdar Haydanlı ise iktidara yakın medya tarafından "kilit isim" olarak iddia edilmişti. Ancak ifadesi alınmadan serbest bırakılmasının ardından haber silindi. Haydanlı’nın iktidara yakın çevrelerle bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.

"Ekrem İmamoğlu ile ortak baz vermenizdeki sebep nedir, açıklayınız?" sorusu üzerine Murat Ongun, "HTS kayıtları, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ve İBB Başkan aday adaylığı dönemine ait. Bu süreçte seçim çalışmalarının yürütüldüğü düşünüldüğünde birlikte aynı yerde baz vermemiz kadar doğal bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

"İŞİMİZİ İYİ YAPMAMIZIN ADINA OPERASYON DEĞİL, BAŞARI DENİR"

"Murat Ongun, İmamoğlu’nun sosyal medyadaki operasyonlarını düzenler. Alacaklıların paralarını komisyon karşılığında tahsil eder" şeklindeki tanık ifadelerine de şöyle yanıt verdi:

"Benim görevim İBB ve Ekrem İmamoğlu’nun icraat ve faaliyetlerinin toplumun geniş kesimlerine en sağlıklı şekilde ulaştırmaktır. Bunu yaparken de hiçbir kişi ya da kuruluş aleyhine faaliyet gösterilmez, sadece iş gösterilir. İşimizi iyi yapmamızın adına operasyon değil, başarı denir. Operasyon diye nitelendirilebilecek bir şey varsa, kanıtı ile ortaya konulmalıdır. Medya operasyonu iddiası yıllardır söylenen bir dedikodudan ibarettir. Belediyeden alacağı olup da alamayan insanlarla herhangi bir ilişkim yoktur. Çünkü bu alan benim yetki alanım değildir. CHP Kurultayı ile ilgili iddialarsa hazımsızca atılan iftiralardır."

"HAYATIMDA HİÇBİR ZAMAN İSVİÇRE’DE KAYAĞA GİTMEDİM"

Murat Ongun, iddialarda geçen "KİPTAŞ’ın 70 dairesini delegelere dağıttıkları" iddiasının KİPTAŞ şirketinde yalanlandığını ve konunun mahkemelere taşındığını söyledi. "Reklam işlerine bakan Murat Ongun, ihaleleri yakınlarına dağıtır, İsviçre’ye kayağa gidecek kadar zenginleşti" şeklindeki tanık beyanları da sorulan Ongun, "Herhangi bir yakınıma, eşime, dostuma ihale veremem, hayatımda hiçbir zaman İsviçre’de kayağa gitmedim. Bu konuda iki İçişleri Bakanlığı denetçisi tarafından teftiş edildim. İstenen tüm belgeleri sundum" dedi.

GİZLİ TANIK "'MEŞE''NİN İDDİALARI

Gizli tanık "'Meşe''nin iddiaları da sorulan Murat Ongun, şunları söyledi:

''Daha önce tekrarladığım gibi İBB ve Medya A.Ş’nin reklam ihale prosedürleri çok nettir ve defalarca denetlenmiştir. O yüzden her seferinde farklı farklı dile getirilen yalan ifadelere gerekli tüm yanıtları verdiğimi düşünüyorum.

'Medya A.Ş ve diğer iştirakler gibi defaten Sayıştay, Mülkiye müfettişleri ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri tarafından denetimlerden geçmiştir böyle bir kamu zararı bugüne kadar tespit edilmemiştir. Göreve geldiğimizden bu yana, kamuyu korumak adına çeşitli davalar açtık her nasılsa bu ‘dostlar alışverişte görsün’ ihalesi soruşturma konusu olmuyor da kamuyu koruyan son derece karlı ve yasal ihaleler soruşturma konusu oluyor. İş ve işlemlerimizde kamu menfaatini koruduğumuz için suçlandığımızı düşünüyorum.''