Murat Ongun’un ifşa ettiği tanık AKP’nin adayı çıktı

İBB Başkanı İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklandığı yolsuzluk operasyonu ile ilgili iktidara yakın medyada yer alan bir haber dikkat çekti. Sabah’ta yer alan haberde Oktay Tan’ın sözde rüşvet tarifesini deşifre ettiği iddia edildi.

Operasyonda tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ise Oktay Tan’ın gizli tanık olduğunu ifşa etti. Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Belli ki; bu ifadeyi verse de zarar görmeyeceği konusunda güvence verilmiş” dedi.

Ongun yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Adı Oktay Tan; Sabah Gazetesi tanıttı. Kendisi şu an cezaevinde olmamıza sebep olan sözde tanıklardan biri. Oktay Tan; Başkanımızın talimatıyla benim kendisinden rüşvet aldığımı, bir takım isteklerimi karşıladığını beyan etmiş.

Bu kişiyi hiç tanımıyorum, bir kere bile iş konuşmadım, telefonla dahi irtibatım yok. Peki, bu iftirayı bana bu kadar kolayca nasıl atabiliyor?

Belli ki; bu ifadeyi verse de zarar görmeyeceği konusunda güvence verilmiş. Ben yine de kendisine karşı tüm hukuki girişimleri yapacağım. Elbet bu iftiraların hesabını verecek. Haklı olanın vakti de sabrı da çoktur."

Adı Oktay Tan; Sabah Gazetesi tanıttı. Kendisi şu an cezaevinde olmamıza sebep olan sözde tanıklardan biri. Oktay Tan; Başkanımızın talimatıyla benim kendisinden rüşvet aldığımı, bir takım isteklerimi karşıladığını beyan etmiş.



Bu kişiyi hiç tanımıyorum, bir kere bile iş… pic.twitter.com/tWJO9Y33lC — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 28, 2025

AKP’NİN ADAYI ÇIKTI

Halk TV’de yer alan habere göre Oktay Tan ile ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Buna göre, İBB soruşturmasında tutuklamalara neden olan gizli tanıklardan Oktay Tan'ın 2018 yılında AKP'den milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı.

Kadıköy ve Ataşehir AKP ilçe teşkilatlarında mesleğiyle bağlantılı olarak tanıtım medya komisyon üyeliği de yapan Tan, aynı zamanda Kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu TÜGVA'nın il temsilciliği görevini de yapmış.