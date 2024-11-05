Murat Övüç başörtü taktı! Fiyatı ayrı başörtü ayrı olay oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Murat Övüç başörtü taktı! Fiyatı ayrı başörtü ayrı olay oldu

Uzun yıllardır yaptığı açıklamaları ve tarzıyla gündem olan Murat Övüç, çok pahalı olduğunu söylediği başörtüsünü takıp video paylaştı.

Kombinleriyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Murat Övüç, Kadınlar matinesinde sevenleriyle buluştu. Övüç, zaman zaman yaptığı tepki çeken açıklamalarla da gündem oluyordu.

99o.webp

Geçtiğimiz günlerde kadınları hedef aldığı sözleri tepki çekmişti. Övüç, "Yalan mı? Yok! Temiz, ellenmemiş, koklanmamış, gonca kız yok. Hepsi açmış! Kat kat kat açmış. Yaprakları dökülüyor. Sonra artık bir yaprağı kalıyor, bir tane kör topal buluyorlar kendine. Ah be yavrum! Akıllı olun, sakın" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞÖRTÜLÜ HALİ OLAY OLDU

Skandal açıklamasının ardından Övüç, pahalı olduğunu söylediği bir başörtüyle takipçilerinin karşısına çıktı. Başörtüsünü takan Övüç, "Ne yapsam yakışıyor. Yalnız bu şal 2 milyon TL ona göre" diyerek kahkahayı bastı. "Bunu da bana tesettürlü bir ablam hediye etmişti. Çok zenginler ama. Ona koyar mı 2 Milyon..." dedi.

7u.webp

gh.webp

Son Haberler
İddianamede ortaya çıktı: Beyoğlu tacizcilerinden akılalmaz savunma!
İddianamede ortaya çıktı: Beyoğlu tacizcilerinden akılalmaz savunma!
Bursa'nın Mudanya ilçesinde deprem (5 Kasım 2024)
Bursa'da deprem
Antalya Kültür Yolu Festivali’nde Ebru Yaşar coşkusu
Antalya Kültür Yolu Festivali’nde Ebru Yaşar coşkusu
Polisin lafı kadının intiharını önledi
Polisin lafı kadının intiharını önledi
ABD seçimlerinde oy verme işlemi başladı
ABD seçimlerinde oy verme işlemi başladı