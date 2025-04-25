Murat Şahin "Hatayspor'u geri getirmeye çalışacağız"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, inşallah sezonu istedikleri yerde bitirirler.

Hatayspor olarak Kayserispor maçından sonra hemen hemen tüm maçlarda iyi oynamamıza rağmen kırılma anlarında sıkıntı yaşadık. Oyuncularımızın ligde iddiamızın düşmesinden sonra kırılmalar yaşadı. 2-1'e kadar oynanan oyundan memnunum. Oyun disiplinini bırakarak Beşiktaş'a oyunu vermemizin sonucunda skor 5-1'e geldi. Önümüzdeki sezonun hazırlığını yapıyoruz. Oyuncularımızla ilgili tasarruflarımız olacak. Kalan 5 maçı en iyi şekilde bitirip seneye takımımızı geri getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

"SENEYE İSKENDERUN'DA OYNAMA PLANIMIZ VAR"

Maçlarını Mersin'de oynadıkları için Hataylılarla bütünlük sağlayamamalarının kendilerine sıkıntı yaşattığını aktaran Şahin, "Bizim için en büyük sıkıntı Mersin'de oynamamız. Seyircimizle oynayamıyoruz. Oyuncularımız kendi şehirlerinin takımı olduğunu hissedemiyorlar. O konuda sıkıntı yaşıyoruz. İdman tesisleri Mersin'e 1 saatlik bir yerde. Depremden sonra en iyi şartlar verilmeye çalışılmış ama seyircilerimiz gelemiyorlar. Ne idmanımıza ne maçımıza gelebiliyorlar. Bu bütünlüğü bu sene sağlayamadık. Seneye İskenderun'da oynama planımız var. Futbol bir gösteri oyunudur. Bunun için de seyirci lazım." ifadelerini kullandı.