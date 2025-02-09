Murat Sancak "Bu operasyon federasyon ve MHK'ya yapıldı"

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Murat Sancak "Bu operasyon federasyon ve MHK'ya yapıldı"

Adana Demirspor Başkanı Galatasaray maçının ardından A Spor ekranlarında konuştu.

Adana Demirspor Başkanı Galatasaray maçında takımının sahadan çekilmesinin ardından açıklamalar yaptı.

"BENİ KİMSE SATIN ALAMAZ"

Murat Sancak "Bu Galatasaray'a yapılan hareket değil. %99 belki de bugün yenilecektik. Beni ne Ali Koç, ne Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir. Herkes bilsin bunu. Ali Koç bana talimat verecek biri olamaz. Ben kimseden talimat almam. İnsan şerefi için yaşar. Bu operasyon federasyon ve MHK'ya yapıldı.

"OKAN HOCA BENİM AĞZIMI AÇTIRMA!"

Okan Hoca benim ağzımı açtırma! Yusuf Barasi'ye 'S*ktir git' deme cesaretini nereden buluyor? Anadolu kulüpleri arada sıkışıp kalıyor, haksızlığa uğruyor. Üstümüzde tepinip tepinip duruyorlar Galatasaray ve Fenerbahçe için. 4 tane büyük, devlet bankalarından kredileri al, borçları yapılandır, arsa iste versin... Anadolu kulüpleri ne olacak? TFF Başkanının yerinde olsam düzeni yıkar tekrar inşa ederim. Bugünün ana sorumlusu ise Mertens'tir" dedi.

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