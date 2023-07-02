Murat Sancak Cavani'nin yeni adresini açıkladı

Önümüzdeki sezon Konferans Ligi elemeleri ile Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Adana Demirspor, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırmasının ardından efsane futbolculardan Patrick Kluivert'i teknik direktör olarak takımın başında getirdi.

Önceki sezonlarda yaptığı transferlerle adından söz ettiren Adana ekibi için yeni iddia ortaya atıldı.

Çıkan iddialara göre; Akdeniz ekibi, Edinson Cavani'yi transfer etmek için görüşmelere başladı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Milliyet'e konuştu.

Sancak, transfer iddialarını yalanladı.

Tecrübeli golcünün gündeme geldiğini ancak şartların uyuşmadığını ifade eden Sancak, "Bu şartlarda alamayız. Ekonomik olarak maliyeti çok yüksek. Cavani transferini anca rüyalarda görürüz. Hele ki euro'nun bu kadar pahalı olduğu dönemde. Çileği bırakın, karpuza, kavuna razı olalım. Cavani, büyük ihtimalle Suudi Arabistan'a gidecek" ifadelerini kullandı.