Murat Sancak Ibrahimovic iddialarına yanıt verdi: Adı bizimle anılıyor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic hakkında konuştu. Sancak "Türkiye'de başka hiçbir takımla anılmıyor" dedi.

Murat Sancak Ibrahimovic iddialarına yanıt verdi: Adı bizimle anılıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, gelecek sezonun kadrosuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sancak, İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in Adana ekibiyle anılmasının güzel bir şey olduğuna değindi.

İşte Murat Sancak'ın açıklamaları;

-Çekirdek kadroyu koruyup, Avrupa'ya gidersek ona göre transfer politikamız olacak gitmezsek ona göre olacak. Ama ana çekirdek kadroyu koruyacağız.

-Bizimle anılması da güzel bir şey. Türkiye'de başka bir takımla anılmıyor, Adana Demirspor ile anılıyor. Demek ki güzel işler yapmışız ki adı bizimle anılıyor. Ben de normal bir insanım. Netice itibarıyla futbol camiasına yeni girmiş 5 yıllık taze bir başkanım.

Öne Çıkanlar
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Son Haberler
Erden Timur havalimanında açıkladı: İnşallah şampiyonuz Spor
Erden Timur havalimanında açıkladı: İnşallah şampiyonuz
Mersin'de minibüs devrildi: 7 yaralı Güncel
Mersin'de minibüs devrildi: 7 yaralı
CHP'den ikinci başkaldırı Akif Hamzaçebi'den geldi. Bir zamanlar Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerindendi Siyaset
CHP'den ikinci başkaldırı Akif Hamzaçebi'den geldi. Bir zamanlar Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerindendi
Vinicius için oturma eylemi yaptılar. Protesto'ya hakemler de katıldı Spor
Vinicius için oturma eylemi yaptılar. Protesto'ya hakemler de katıldı
Kübra Dünya üçüncüsü oldu Spor
Kübra Dünya üçüncüsü oldu
Aksaray’da şiddetli yağmur etkisini sürdürüyor Güncel
Aksaray’da şiddetli yağmur etkisini sürdürüyor
Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonlar belli oldu Spor
Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonlar belli oldu