Murat Sancak Ibrahimovic iddialarına yanıt verdi: Adı bizimle anılıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, gelecek sezonun kadrosuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sancak, İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in Adana ekibiyle anılmasının güzel bir şey olduğuna değindi.

İşte Murat Sancak'ın açıklamaları;

-Çekirdek kadroyu koruyup, Avrupa'ya gidersek ona göre transfer politikamız olacak gitmezsek ona göre olacak. Ama ana çekirdek kadroyu koruyacağız.

-Bizimle anılması da güzel bir şey. Türkiye'de başka bir takımla anılmıyor, Adana Demirspor ile anılıyor. Demek ki güzel işler yapmışız ki adı bizimle anılıyor. Ben de normal bir insanım. Netice itibarıyla futbol camiasına yeni girmiş 5 yıllık taze bir başkanım.