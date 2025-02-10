Murat Sancak kararını Hacıosmanoğlu’na böyle bildirdi: Haberin olsun takımı sahadan çekiyorum

Galatasaray’ın Adana Demirspor’u konuk ettiği Süper Lig mücadelesinde çıkan bir karar ortalığı ayağa kaldırdı. Adana Demirspor’un sahadan çekilmesiyle maç tatil edildi. Karşılaşma ile ilgili son kararı TFF söyleyecek.

Milliyet’te yer alan habere göre Adana Demirspor’un sahadan çekilme sürecindeki ayrıntılar ortaya çıktı. Galatasaray’ın maçın 11. dakikasında Mertens’in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda verilen penaltı kararı sonrası Adana Demirspor’un sahibi Murat Sancak TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nu telefonla aradı. Sancak, , “Haberin olsun, takımı sahadan çekiyorum. Bu nasıl penaltı?” dedi.

Bunun üzerine Hacıosmanoğlu, “Başkan, sen şikayetinde haklısın. Pozisyon penaltı değil, aldatma var. VAR’dan dönmesini bekliyordum” diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Bunun sonrasında VAR müdahale etmeyince, Sancak, “Kararım kesin” diyerek, TFF Başkanı ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ısrarla aramasına cevap vermedi, telefonunu açmadı. Murat Sancak, kulübede bulunan idari menajerine, “Sahadan çekilin” talimatı verirken, TFF 1. Başkanvekili Mecnun Odyakmaz ile Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Abdullah Kavukçu da Adana Demirspor Başkanı’nı kararından döndürmek istedi.

OYUNCULARA KARARI İDARİ MENAJER AÇIKLADI

Sancak, Kavukçu’ya, “Apo, bu sizinle alakalı değil” diyerek, kararının Galatasaray ile ilgili olmadığını iletti. Bu sırada kulübeden 4. hakemin yanına gelen idari menajer, kararları açıkladı.

30. dakikada 4. hakem Davut Çelik’in yanına gelen görevliye Çelik, “Maç durduktan sonra yapabilirsiniz” cevabını verdi. Yusuf Barasi’nin sakatlandığı anda oyun durunca, Adana Demirspor Kaptanı Semih Güler, kenara çağrıldı ve “Sahadan çekilin” talimatı verildi.

Bunun üzerine Semih, arkadaşlarına durumu ilettikten sonra, takım 33. dakikada soyunma odasına doğru gitti. Bu arada Galatasaraylı futbolcular da meslektaşlarını, oynamaları konusunda ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık 25 dakikalık bir bekleyişin ardından, stat hoparlörlerinden maçın, hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildiği açıklandı ve maç sona erdi.