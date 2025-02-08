Murat Sancak "Maç satan namusunu da satar!"

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Murat Sancak "Maç satan namusunu da satar!"

Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile Süper Lig'in 23.haftasında karşılaşacak olan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak açıklamalar yaptı.

"MAÇ SATAN NAMUSUNU DA SATAR"

Ekol TV ekranlarına konuşan Sancak Galatasaray maçı ile ilgili çarpıcı sözler söyledi. Sancak "Maç satan namusunu da satar. Bu bir onur meselesidir. Ne demek yani? Son iki sezonda Fenerbahçe'ye ilk darbeyi vuran benim ama Galatasaray'a yenildik. Bu iddialar doğru değil. Kalkıp futbolcuya "Oynama!" diyecek değiliz. Galatasaray maçına standart primimizi belirledik. Fenerbahçe maçında ne belirlediysek o. İnşallah hakem baskı altında kalmaz. Galatasaray'a şirin gözükmek için takdir haklarını bu şekilde kullanmaz." ifadelerini kullandı.

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