Murat Sancak Onyekuru'nun Galatasaray maçında yaptıklarını 'ihanet' diyerek itiraf etti

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Adana Demirspor başkanı Murat Sancak Henry Onyekuru’nun takımdan ayrılış sürecine dair açıklamalarda bulundu.

"SEN BURAYA İHANET EDEMEZSİN"

Galatasaray maçında ihanete uğradığını söyleyen Sancak, "Henry Onyekuru alkışlanmıştı. Henry Onyekuru, Fernando Muslera ile haşır neşir olmuştu maçtan sonra. Ben ondan sonra Henry Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni de söylemiştim ona. Benden ekmeği yiyorsun, sen buraya ihanet edemezsin. Takım arkadaşın olabilir, maçtan sonra gidersin soyunma odasına, orada tebrik edersin... Herkesin seyrettiği bir maç olduğu başka bir takımın şampiyonluk yarışında olduğu mücadelede sen saha ortasında haşır neşir olup sarılamazsın, eğlenemezsin" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezonun başında 3.2 milyon euro karşılığında Adana Demirspor‘dan Suudi Arabistan ekibi Al-Fahya’ya transfer olan Onyekuru burada çıktığı 22 maçta 6 gol 3 asist kaydetti.