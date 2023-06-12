Murat Sancak'ın Fatih Terim sözleri gündem oldu: Gelse başkanlığı veririm

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Vincenzo Montella'nın takımdan ayrılmasını dile getirmesinin ardından Fatih Terim hakkında da çarpıcı sözler kullandı.

Murat Sancak'ın Fatih Terim sözleri gündem oldu: Gelse başkanlığı veririm

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalar yaptı.

AYRILIĞI DUYURDU
Sancak, teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını duyurdu. Avrupa'da devam edecekleri için yeni teknik direktörün yabancı olacağını söyleyen Murat Sancak, Fatih Terim sorusuna da yanıt verdi.

"ONA BAŞKANLIĞI VERİRİM"
Fatih Terim'in bu saatten sonra başkanlık yapması gerektiğini söyleyen Sancak, "Gelse başkanlığı veririm ona. Fatih Hoca gibi bir değer bir daha gelir mi, gelir. Şampiyonlar Ligi'ni alacak bir Türk hoca onu geçmiş olur. O kadar. İkinci bir Türk Hoca UEFA Kupası'nı alana kadar en değerlimiz Fatih Terim'dir" şeklinde konuştu.

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