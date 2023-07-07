Murat Sancak'tan flaş açıklamalar

Hürriyet'e konuşan Sancak'ın açıklamaları şu şekilde;

''İLK DÖRT BAŞARI DEĞİL''

''Kadroyu kurduktan sonra Montella'ya söylemiştik aslında hedefimiz ilk ikiydi. Ama hakemler sağ olsun bazen de Montella sağ olsun. Belki Galatasaray, Fenerbahçe ile biz kapışıyor olabilirdik. İlk dört başarı değil ama kötü bir sonuç da değil. Avrupa'ya gidiyoruz gruplara kalmaya çalışacağız. Süper Lig'e çıktığımız da söylediğim gibi önce alışmamız, öğrenmemiz lazım. Avrupa'da aynı şekil önce öğrenmemiz lazım bakalım inşallah gruplara kalabiliriz.''

''MONTELLA'NIN DEVAM ETMESİNİ İSTERDİM''

''Montella ile iki yıl çalıştık, ben kalmasını isterdim. Ama geldiğimiz noktada ailesini özlemişti gitmek istedi. Hala görüşürüz belki ilerde tekrar çalışabiliriz. Devam etmesini ben isterdim. Geriye bakmaya gerek yok.''

''BILIC VE GUTİ'YLE GÖRÜŞTÜK''

''Benim her zaman B ve C planlarım vardır. Montella ayrılınca 3-4 hoca bize ulaştı çalışmak istediğini dile getirdi. Guti ile görüşüyorduk listemiz hazırdı. En son Slaven Bilic ile görüştük ama aklımızda Kluivert vardı ve onunla anlaşmaya vardık. O da Montella gibi pozitif enerjisi yüksek hoş bir adam. Ben çok başarılı olacağını düşünüyorum ona 5.lik için prim koydum seneye 5.sırada bitiren Avrupa'ya gidebilecek. Ama Kluivert kabul etmedi ben 5.liği başarı saymam dedi.''

''BILIC İLE ARACILAR NEDENİYLE SORUN OLDU''

''Slaven Bilic ile rakamlarda anlaşamadık aracılar sebebiyle sorun oldu diyebiliriz teklifimizden %40 fazla istedi.''

''TAKIMA FAYDALI OYUNCULARI ALACAĞIZ''

''Takıma faydalı olacak oyuncuları alacağız. Her gelen hoca 10 tane oyuncu isteyip 10 tane gönderiyor. Türk futbolunun dar boğazda olma sebeplerinden birisi de bu. Kulüpte ve kulübün dışında ekibim var transferlerimizi yapmadan onlara sorarım.Gidenlerinde durumuna göre 3 veya 4 transfer yapacağız. Tecrübeli bir stoper, 6 numara ve santrfor alacağız.''

''CAVANI YÜKSEK GELDİ''

''Cavani gündeme geldi, görüşme yaptık kiralayacaktık ama maaşının yarısı bile çok yüksek geldi. Türk takımları için fazla ücret bunlar. Ayrıca iyi ki Hulk'u almadık eğer almış olsaydık bu sene 6 milyon euro para ödeyecektik.''

''ONYEKURU'YU ANDERLECHT VE CLUB BRUGGE İSTEDİ''

''Onyekuru'nun Avrupa'ya gidersek zorunlu satın alma opsiyonu vardı ve bonservisini aldık. Anderlecht ve Club Brugge istedi ama oraya gitmeyi tercih etmedi, Onyekuru özel bir oyuncu bizde ilk devre harikalar yarattı. Kayserispor maçı çok iyi oynarken oyundan çıktı ve o günden sonra dağıldı. Genç çocuklar bunlar doğru yönetmek lazım.''

''BALOTELLI'Yİ GETİRMEK ÖNEMLİYDİ''

''Balotelli'yi getirmek önemliydi. Oynarsa da oynamazsa da önemli PR yaparız dedik. Baktığınız zaman Murat Sancak'ın bile reklamını yaptı diyebiliriz''

''İSMAİL KARTAL GÜNDEMİMİZDEYDİ''

''Ali Başkanı çok severim, gerçi bütün başkanlarla aram iyidir, bütün kulüp başkanlarıyla iyi anlaşırım. Fenerbahçe, Giresunspor, İstanbul ve Ümraniye'ye kaptırdığı puanlar şampiyonluk için kritik oldu. Jesus başarılı bir hoca ama burada başarısız oldu diyebiliriz. Fenerbahçe artık önüne bakacak yapacak bir şey yok. Keşke İsmail Kartal devam etseydi o halde, bizim de gündemimizdeydi. Eğer yerli hoca alsaydım İsmail hocaya teklifte bulunurdum.''

''ZANIOLO MUHTEŞEM, ICARDI YAKIŞIKLI ÇOCUK''

''Galatasaray ilk 7 hafta kötü oynarken kazanmasını bildi. Gomis'in kulakları çınlasın tabii daha sonra kadro'da oturdu ve şampiyonluk geldi. İyi kadro kurdular, tabii Zaniolo muhteşem oyuncu, Icardi gelse ben de alırım yakışıklı çocuk şanslı ve nerede duracağını biliyor. Bazen tutmayanlar da oluyor bilemiyorsunuz''

''FENERBAHÇE'DE BAŞKANLIK YAPMA HAYALİM YOK''

''Ben eskiden Fenerbahçeliydim, artık iliklerime kadar Adana Demirsporluyum. Fenerbahçe'de başkanlık yapma hayalim yok. Fenerbahçe 4-5 senedir şampiyon olmadı ama bence Ali Koç iyi bir başkan, başarılı da buluyorum taraftarların da destek olmasında fayda var.''

''SAMET AKAYDIN İYİ FUTBOLCU AMA...''

''Samet Akaydın iyi bir oyuncu ama büyük takımda bir hata yapınca akşam Twitter'da üstünden geçiyorlar. Tekrar alma şansımız olsa alırım zaten stoper arıyoruz.''