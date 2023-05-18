Murat Sancak'tan Montella kararı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın geleceği hakkında konuştu.

Murat Sancak'tan Montella kararı

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

Spor Toto 1. Lig'i 2020-2021 sezonu şampiyonu olarak tamamlayarak Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor, geçen sezona bomba gibi başladı. Galatasaray'dan ayrılan Belhanda ve İtalyan yıldız Balotelli'yi kadrosuna katarak lige iddialı bir giriş yapan Adana Demirspor, istediği sonucu aldı ve sezon sonunu 9. bitirerek ligde ilk 10 içerisine girmeyi başardı.

TRABZONSPOR İDDİALARINA SANCAK'TAN YALANLAMA
Bu sezon da istikrarlı yükselişini sürdüren Adana Demirspor, yoluna doludizgin devam etse de bazı dedikodular Başkan Murat Sancak'ın canını sıkmış durumda. Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı'nın Ümraniyespor mağlubiyeti ardından istifa etmesi üzerine yeni başkan Ertuğrul Doğan'ın teknik direktörlük için bazı isimlerle görüştüğü iddia edildi. Özellikle Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella ismi üzerine sık duruldu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Sancak, bordo mavili kulüp yetkililerinin kendisinden izin alarak Montella ile görüştüğü haberlerinin kesinlikle yalan olduğunu vurguladı.

MONTELLA İLE YOLA DEVAM
İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella önderliğinde yoluna doludizgin devam ediyor. Karagümrük galibiyetinin ardından 4. sırada 63 puanda bulunan Mavi Şimşekler, şampiyonluk yarışından uzak olsalar da koydukları hedeflere İtalyan hoca ile ulaşmış durumda. Geçtiğimiz günlerde ise Murat Sancak, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Vincenzo Montella ile yoluna devam etmek istediğini açıkça vurguladı. Son 6 maçın 6'sında da galibiyetle ayrılan Mavi Siyahlılar, bu maçlarda rakibini gole boğdu. 5 maçta 20 gol atarak hücum anlamında üstün olduklarını gösterdi.

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