Murat Sancak’tan sert sözler geldi: 50 milyon eurosu olan…

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Murat Sancak’tan sert sözler geldi: 50 milyon eurosu olan…

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, taraftarların tepkilerine yanıt verdi. Sancak, "50 milyon eurosu olan hemen bana ulaşsın, devredeceğim; söz, yoksa herkes işine baksın” dedi.

Adana Demirspor bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynadığı 7 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi. Transfer yasağı olan mavi-lacivertli ekip ligin dibine demir attı.

Adana Demirspor taraftarları sonuçlardan dolayı başkan Murat Sancak'a tepki gösterdi. Sancak ise tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"50 MİLYON EURO'SU OLAN HEMEN BANA ULAŞSIN"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, oyunculara destek olunması gerektiğini ifade etti.

"50 milyon Euro'su olan hemen bana ulaşsın, devredeceğim; söz, yoksa herkes işine baksın. Bu takımı bırakmayacağım, hele ki bu durumdayken, kimse beklemesin. Sene sonu ola hayrola. O ellerini avuşturanlara da söylüyorum; kulübün ve takımdaki oyuncuların üzerinden elinizi çekin."

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