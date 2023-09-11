Murat Ülker: Ali Koç stada sponsor olacakmış

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın adı 'Atatürk Stadyumu' olarak değiştirilecek. Murat Ülker, bu karar sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a övgü dolu sözler söyledi.

Murat Ülker: Ali Koç stada sponsor olacakmış

Murat Ülker, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stadyum için yeni sponsorluk teklifi yapacağını söyledi.

Candaş Tolga Işık'a konuşan Ülker, "Ali Bey'in stadyumun adının 'Fenerbahçe Atatürk Stadyumu' olarak değiştirilmesi gayretini takdir ediyorm, kongre üyelerini de tebrik ediyorum" dedi.

Ülker ayrıca, "Duyduğum kadarıyla Ali Bey'in yeni stadyum sponsorluk teklifi olacakmış. Bu teklifi memnuniyetle karşılıyorum. Fenerbahçelilik budur!" ifadelerini kullandı.

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