Murat Ülker'den Fenerbahçe açıklaması

Kaynak: İHA
Murat Ülker'den Fenerbahçe açıklaması

Ülker firması, Fenerbahçe'ye uzun yıllardır verdiği desteklerini sürdürecek.

Fenerbahçe'nin futbol stadyum isim sponsorluğunun değişmesinin ardından eski isim sponsoru Ülker'in, Fenerbahçe'ye uzun yıllardır süregelen desteği aynı şekilde sürecek ve bu kapsamda stadyumdaki panolarda Ülker reklamları yer alacak. Ayrıca uzun yıllardır 'Halley' markasıyla Fenerbahçe Futbol Takımı'nın forma sponsorluğunu üstlenen Ülker, yeni sezonda da desteğine devam edecek. Ülker, sarı-lacivertlilerin erkek ve kadın basketbol takımlarının maçlarını oynadığı ve 2012 yılında açılan Ataşehir'deki 15 bin kişilik çok amaçlı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’na isim sponsoru olarak Türk basketboluna katkı sağlıyor.

FENERBAHÇE GLOBAL

Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin isim sponsorluğunun değişmesinin ardından Murat Ülker, devir teslim töreni sonrasında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yeni sponsor sahibiyle çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "Bu bir devir teslim değil, nöbetteyiz hepimiz. Kadıköy’den dünyaya bir mesaj; Fenerbahçe Global" ifadelerini kullanmıştı.

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