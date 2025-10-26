Fenerbahçe'nin Olağanüstü Mali Genel Kurul toplantısında Başkan Vekili Murat Salar, Murat Ülker'in alacaklarına dair hiçbir beklentisinin olmadığını kendilerine ilettiğini ifade etmişti.

Murat Ülker de sosyal medya hesabından Kafa Sport'un "Fenerbahçe'den herhangi bir alacağım yoktur." sözüyle Ali Koç ile birlikte yan yana fotoğrafının yer aldığı haber kapağını paylaşarak bu yöndeki tavrını bizzat kamuoyuna duyurdu.

Fenerbahçe için geçmişten bugüne büyük fedakarlıklarda bulunan Murat Ülker'in bu duruşu sarı lacivertli taraftarların takdirini topladı.

Daha önce Ülker Arena'nın yapımında sponsor olan ve Ataşehir'de kulübe arazi bağışlayan Murat Ülker şimdi de alacaklarını Fenerbahçe'ye hibe etti.