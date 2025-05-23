Murat Yetkin, Erdoğan'ın AKP'yi tek başına iktidar yapacak planını açıkladı! Kimse tahmin bile etmiyordu... Ankara'da bomba etkisi yapacak...

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir daha aday olmayacağım” çıkışıyla birlikte CHP’ye yaptığı yeni anayasa çağrısı, siyaset kulislerinde bomba etkisi yarattı. Ünlü gazeteci Murat Yetkin, bugünkü köşe yazısında Erdoğan’ın bu çıkışı yalnızca yeni bir anayasa tartışması başlatmak değil, aynı zamanda mevcut ittifak dengelerine yönelik bir güvensizliğin de işareti olduğunu söyleyerek, “Cumhurbaşkanı, AK Parti-MHP-DEM formülüne tam olarak güvenmediğini ortaya koyuyor. Bahçeli’nin tasarladığı ve yüzde 50+1 barajına dayalı sistemin sürdürülebilir olmadığını görüyor” dedi.

“YARI-BAŞKANLIK TİPİ BİR MODELE GEÇİŞİN KAPISINI ARALAYACAK”

Ünlü gazeteci Murat Yetkin, bugünkü köşe yazısında siyasi kulislerde gündem yaratacak değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan’ın geçmiş seçimlerde yüzde 34 civarında oyla iktidar olduğunu hatırlattığını söyleyen Yetkin, yeni sistem arayışının arkasındaki olası hedefleri şu şekilde yorumladı:

“Yüzde 50 barajı olmayan bir yapıda, AK Parti’nin tek başına seçim kazanma şansı artabilir. Bu da Erdoğan’ın MHP ya da DEM desteği olmadan hareket edebilme planının parçası olabilir. Böyle bir dönüşüm, yüksek yargının ve Meclis’in etkisini artıracak, belki de yarı-başkanlık tipi bir modele geçişin kapısını aralayacaktır.”

“ASIL GÜVEN SORUNU BURADA BAŞLIYOR”

Asıl sorunun ise Erdoğan’ın gerçekten sistem değişikliğine ne kadar açık olduğunu söyleyen Yetkin, “Erdoğan’ın bu çıkışla neyi, ne kadar göze aldığı net değil. CHP’nin temel şartı olacak ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’e, yani Meclis’in daha etkin olduğu, hükümetlerin güvenoyuyla geldiği yapıya hazır mı? Ülke, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetilmeye çalışılan bu yarı-otoriter sistemden çıkacak mı? Asıl güven sorunu burada başlıyor” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün CHP’ye anayasa çağrısında bulunarak, “Diyoruz ki; gelin el ele verelim. Komisyonlarımızı kuralım ve bu komisyonlarla beraber sivil anayasayı bir an önce oluşturalım ve milletimize takdim edelim. Hem milli olsun hem yerli olsun” dedi. Adaylık konusuna da değinen Erdoğan, “Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Türkiye’yi böyle bir badirenin içerisine sokmayız, sokamayız, buna gerek de yok” şeklinde konuştu.