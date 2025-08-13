Murat Yıldırım’ın yeni dizisinin adı belli oldu! Son dizisi tutmamıştı

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’i Kanal D ekranına döndürecek dizinin adı “Güller ve Günahlar” oldu.

25 AĞUSTOS’TA SETE ÇIKACAK

NGM imzalı iddialı “Güller ve Günahlar” ekibinin 25 Ağustos’ta İstanbul’da sete çıkması planlanıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunun belli olan diğer isim Ahmet Saraçoğlu oldu.

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü’nde rol alan Saraçoğlu, Zeynep’in düğün çalgıcısı olan emekçi babası Arif’e hayat verecek.

MURAT YILDIRIM KİMDİR?

Murat Yıldırım, 13 Nisan 1979'da Konya'da doğan Türk oyuncu ve sunucu. Aslen Mardinli olan ailesi Kürt ve Arap kökenli. Babasının öğretmenlik mesleği nedeniyle Konya’da dünyaya geldi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında tiyatro ve müziğe ilgi duyarak Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları’na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör tiyatro yaptı.

Kariyeri: Televizyon: Oyunculuğa 1999’da Ayrılsak da Beraberiz dizisiyle başladı. 2003’te Ölümsüz Aşk dizisinde küçük bir rolle televizyona adım attı. Asıl çıkışını 2006-2007 yıllarında Fırtına dizisindeki başrolüyle yaptı. Asi (2007-2009), Aşk ve Ceza (2010-2011), Suskunlar (2012), Ramo (2020-2021), Aziz (2021-2022) ve Teşkilat (2022-2024) gibi dizilerde başrol oynadı. Son olarak 2024’te NOW platformunda Gizli Bahçe dizisinde “Demir Akçınar” karakterini canlandırdı. Yakında Güller ve Günahlar dizisinde rol alacak.