MURATLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE
2022/411 Esas
DAVACI : RECEP YILMAZ T.C. NO: 24386558382 Kazımdirik Turan Mah.21. Sok. No:23 Muratlı/TekirdağVEKİLİ : Av. Ertuğ Görkem VAROL
100. Yıl Cad. Solak Apt. Kat:1 D:2 Muratlı/Tekirdağ
DAVALI : HASIMSIZ
KONU : SALİM YILMAZ'IN GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİDİR
AÇIKLAMALAR
Müvekkilin kardeşi Salim Yılmaz şizofreni hastasıdır. Çorlu huzurevinde kalmakta iken 10 Temmuz 2014 tarihinde kaybolmuş, o süreden beri kendisinden haber alınamamıştır.
Müvekkil ve diğer kardeşleri o tarihten beri kayıp olan kardeşlerini bulmaya çalışmışlar, kolluk kuvvetlerini bilgilendirmişler, yerel basında ilanlar vermişler, ancak Salim Yılmaz'a ulaşılamamıştır.
Müvekkilin kardeşi Salim Yılmaz'ın kaybolduğu tarihten itibaren 8 yıl geçmekle, yasa ile belirlenen süre geçirilmiştir. Bu sebeple huzurdaki davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.
DELİLLER : Nüfus Kayıtları, Çorlu Huzurevi kayıtları, Kolluk araştırması, tanık beyanları, Muratlı Hizmet Gazetesi 29.10.2019 tarihli haberi,her türlü yasal delil
(https://www.muratlihizmetgazetesi.com/salim-yilmaz-5-yildir-kayip)HUKUKİ DELİLLER: TMK, HMK, sair ilgili mevzuat SONUÇ VE İSTEK: Yukarıda yazılı nedenlerle,
- Davanın KABULÜ ile,
- Salim Yılmaz'ın gaipliğinin tespitine, kararın nüfusa tesciline karar verilmesini vekaleten talep ederim.
Davacı Vekili Av. Ertuğ Görkem VAROL
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01875955