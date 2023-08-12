MURATLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2023 / 00:01



2022/411 Esas

DAVACI : RECEP YILMAZ T.C. NO: 24386558382 Kazımdirik Turan Mah.21. Sok. No:23 Muratlı/TekirdağVEKİLİ : Av. Ertuğ Görkem VAROL

100. Yıl Cad. Solak Apt. Kat:1 D:2 Muratlı/Tekirdağ

DAVALI : HASIMSIZ

KONU : SALİM YILMAZ'IN GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİDİR

AÇIKLAMALAR

Müvekkilin kardeşi Salim Yılmaz şizofreni hastasıdır. Çorlu huzurevinde kalmakta iken 10 Temmuz 2014 tarihinde kaybolmuş, o süreden beri kendisinden haber alınamamıştır.

Müvekkil ve diğer kardeşleri o tarihten beri kayıp olan kardeşlerini bulmaya çalışmışlar, kolluk kuvvetlerini bilgilendirmişler, yerel basında ilanlar vermişler, ancak Salim Yılmaz'a ulaşılamamıştır.

Müvekkilin kardeşi Salim Yılmaz'ın kaybolduğu tarihten itibaren 8 yıl geçmekle, yasa ile belirlenen süre geçirilmiştir. Bu sebeple huzurdaki davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER : Nüfus Kayıtları, Çorlu Huzurevi kayıtları, Kolluk araştırması, tanık beyanları, Muratlı Hizmet Gazetesi 29.10.2019 tarihli haberi,her türlü yasal delil

(https://www.muratlihizmetgazetesi.com/salim-yilmaz-5-yildir-kayip)HUKUKİ DELİLLER: TMK, HMK, sair ilgili mevzuat SONUÇ VE İSTEK: Yukarıda yazılı nedenlerle,

Davanın KABULÜ ile, Salim Yılmaz'ın gaipliğinin tespitine, kararın nüfusa tesciline karar verilmesini vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili Av. Ertuğ Görkem VAROL