Muratlı heyeti Silivri Belediyesi'ni ziyaret etti

Kaynak: ANKA
Muratlı heyeti Silivri Belediyesi'ni ziyaret etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel ve CHP Muratlı İlçe Başkanı İsmail Koç’u makamında ağırladı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel ve CHP Muratlı İlçe Başkanı İsmail Koç’u makamında ağırladı. Ziyarette yerel yönetimlerin karşılıklı deneyim paylaşımı ve iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Balcıoğlu, “Nazik ziyaretleri için Muratlı Belediye Başkanımız Sayın Varol Türel’e teşekkür ediyorum. Dayanışma ve ortak akılla hareket etmeyi çok önemsiyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlçelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendireceğiz” dedi.

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