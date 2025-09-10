Muratlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Muratlı Çevreyolu Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, V.K. idaresindeki 34 MYF 343 plakalı hafif ticari araç ile A.B.Ş. yönetimindeki 59 ZE 408 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

